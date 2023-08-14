Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов

Поначалу у многих были предубеждения против налоговых льгот, но со временем они доказали эффективность Меры поддержки, оказываемые городом промышленным комплексам для их развития, стали темой новой публикации мэра Москвы Сергея Собянина в Интернете.
Поначалу у многих были предубеждения против налоговых льгот, но со временем они доказали эффективность Меры поддержки, оказываемые городом промышленным комплексам для их развития, стали темой новой публикации мэра Москвы Сергея Собянина в Интернете.
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