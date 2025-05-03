Сертификация товаров в Китае: пошаговое руководство для экспортеров

Сертификация товаров в Китае — установленная национальным законодательством процедура подтверждения соответствия продукции действующим нормативным требованиям в области качества, безопасности, санитарных, экологических и иных стандартов.
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