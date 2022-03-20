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Бивол – о подготовке к бою с Канело: «Лагерь проходит хорошо, мне просто нужно сделать свою работу»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол рассказал, как проходит подготовка к бою с абсолютным чемпионом мира Саулем Альваресом.

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