Руслан Перелыгин укрепил позиции в рейтинге влиятельных орловцев

54-е место в рейтинге «100 самых влиятельных людей в Орловской области» в 2024 году занимает депутат Орловского областного совета, председатель Совета реготделения Партии «Справедливая Россия» в Орловской области Руслан Перелыгин.
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