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«А разговоров-то было...». Россия наконец-то напала на Европу

«А разговоров-то было...». Россия наконец-то напала на Европу

Россия наконец-то напала на Европу, причём, в версии Германии, даже достаточно официально. Однако ответ на нападение не оправдал ожиданий, который однозначно сулили бесконечные устрашающие разговоры на сей счёт.

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