В США признали истощение запасов 155-мм снарядов из-за двух стран

Представитель американской армии Дуг Буш заявил, что Конгресс должен утвердить выделение 3,1 млрд долларов на закупку 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и расширение производства для быстрого пополнения запасов, которые были истощены поставками на Украину и в Израиль, передает Reuters.
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