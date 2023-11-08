В США признали истощение запасов 155-мм снарядов из-за двух стран

Представитель американской армии Дуг Буш заявил, что Конгресс должен утвердить выделение 3,1 млрд долларов на закупку 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и расширение производства для быстрого пополнения запасов, которые были истощены поставками на Украину и в Израиль, передает Reuters.