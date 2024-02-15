Путин пошутил об одной способности русских людей

Президент России заявил, что русский человек может пить даже дрожащей рукойЖурналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале опубликовал с форума "Технологии будущего" видео, где Владимир Путин рассказал присутствующим одну шутку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии