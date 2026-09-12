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Анализ крови и генов оценил сроки симптомов Альцгеймера за 3–6 лет

Анализ крови и генов оценил сроки симптомов Альцгеймера за 3–6 лет

Сочетание анализа крови на биомаркер и генетического теста позволяет оценить, через сколько лет у человека с высоким риском болезни Альцгеймера могут появиться первые симптомы.

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