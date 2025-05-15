Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Борьба потеряла смысл»: рядом с Россией завершилась 40-летняя война

«Борьба потеряла смысл»: рядом с Россией завершилась 40-летняя война

Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) 12 мая объявила о самороспуске. Эксперты, опрошенные РИА Новости, заявили, что продолжение вооруженной борьбы было бессмысленным для РПК, и допустили уступки курдам со стороны Турции.

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