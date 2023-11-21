На Сахалине военного приговорили к трём годам колонии за отказ участвовать в СВО

Сахалинец не выполнил приказ командира и подал недостойный пример сослуживцам.По решению Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда, военнослужащего приговорили к двум годам и десяти месяцам лишения свободы за отказ участвовать в проведении спецоперации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии