На Сахалине военного приговорили к трём годам колонии за отказ участвовать в СВО

Сахалинец не выполнил приказ командира и подал недостойный пример сослуживцам.По решению Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда, военнослужащего приговорили к двум годам и десяти месяцам лишения свободы за отказ участвовать в проведении спецоперации.