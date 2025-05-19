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Эвакуация и звуки выстрелов: в одном из районов Крыма перекроют дороги

Эвакуация и звуки выстрелов: в одном из районов Крыма перекроют дороги

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В селе Скалистое Бахчисарайского района Крыма в пятницу, 23 мая, пройдут антитеррористические учения с отработкой процесса эвакуации населения и перекрытием ряда улиц.

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