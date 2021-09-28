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СМИ сообщили о пуске КНДР снаряда в сторону Японского моря

СМИ сообщили о пуске КНДР снаряда в сторону Японского моря

Фото: Global Look Press/XinHua/Chao Zhongshe Прослушать новость КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, сообщает во вторник, 28 сентября, Yonhap News Agency со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

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