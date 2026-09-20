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Регионы России

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В Подмосковье двое детей остались без родителей после атаки дронов ВСУ

В Подмосковье двое детей остались без родителей после атаки дронов ВСУ

В результате удара беспилотника в Софьино Раменского округа Московской области пятнадцатилетняя Эзоза Юсупова и её девятнадцатилетний брат Бехриз лишились обоих родителей, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

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