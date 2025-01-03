"Человек-амфибия": снятый в Крыму кинохит вышел на экраны 63 года назад

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. 3 января 1962 года на экраны вышел известный художественный фильм "Человек-амфибия", снятый "Ленфильмом" по одноименному роману русского писателя-фантаста Александра Беляева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии