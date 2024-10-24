Синоптики назвали дату прихода хмурой осени в Ивановскую область

Метеорологи рассказали о погоде в 37-м регионе в близжайшие дниРуководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в своем телеграм-канале течение погоды на протяжении всего октября назвал довольно ровным и спокойным.
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