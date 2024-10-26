Друзья, ждём всех на праздничный концерт в ДК "Победа", посвящённый дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
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Друзья, ждём всех на праздничный концерт в ДК "Победа", посвящённый дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.