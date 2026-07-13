Афины (WTA). Паркс играет с Грамматикопулу, Саккари, Циньвэнь Чжэн, Таггер вышли во 2-й круг, Линетт выбыла

Мария Саккари обыграла Полину Кудерметову в первом круге в Афинах. Сетка турнира здесь . Vanda Pharmaceuticals Athens Open Афины, Греция 13 – 19 июля 2026 WTA 250 Призовой фонд – 246 388 евро Открытые корты, хард Первый круг Циньвэнь Чжэн (Китай) – Джессика Бусас Манейро (Испания) – 7:5, 6:1 Мария Саккари (Греция) – Полина Кудерметова (Узбекистан) – 6:0, 7:6(1) Лилли Тагер (Австрия) – Марианна Аргирокастрити (Греция) – 6:1, 6:1 Сара Бейлек (Чехия) – Виктория Морвайова (Словакия) – 6:0, 7:5 Елена Мичич (Австралия) – Марта Матула (Греция) – 7:5, 6:3 Маи Хонтама (Япония) – Магда Линетт (Польша) – 6:4, 7:5 Хэрриет Дарт (Великобритания) – Мина Ходжич (Германия) – 6:3, 3:6, 7:6(4) Валентини Грамматикопулу (Греция) – Алисия Паркс (США) – 6:7(3), 4:3, идет второй сет.
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