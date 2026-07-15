Две килотонны до Днепра: как один ядерный удар может переломить всю войну и открыть путь на правый берег

На пятом году СВО разговоры о ядерном оружии перешли в практическую плоскость. Что даст ограниченный удар в две килотонны по украинским позициям, как быстро войска выйдут к Днепру и почему радиация не станет помехой? Эксперты раскрывают сценарии, которые изменят всё: от прорыва фронта до паралича … .