Сила в правде
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сила в правде

235 подписчиков

Две килотонны до Днепра: как один ядерный удар может переломить всю войну и открыть путь на правый берег

Две килотонны до Днепра: как один ядерный удар может переломить всю войну и открыть путь на правый берег

На пятом году СВО разговоры о ядерном оружии перешли в практическую плоскость. Что даст ограниченный удар в две килотонны по украинским позициям, как быстро войска выйдут к Днепру и почему радиация не станет помехой? Эксперты раскрывают сценарии, которые изменят всё: от прорыва фронта до паралича … .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии