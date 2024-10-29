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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о результативности Кузнецова и Глотова после травм: «Кефир, каша с фермы. Никакой химии, натуральные продукты. Мы все стараемся питаться правильно и высыпаться»

– Евгений Кузнецов восстановился от травмы и просто пачками набирает очки. Василий Глотов восстановился от травмы и сейчас рвется в лучшие снайперы команды.

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