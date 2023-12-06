Кино: Почему защищает Гитлера, заставляет жену одевать нелепые наряды, ненавидит фотографов рэпер-провокатор Канье Уэст

Канье Уэст (Йе) – скандально известный рэпер, дизайнер, продюсер и звукорежиссер. Он зарекомендовал себя как личность с очень специфичными, а иногда и аморальными взглядами, которыми он делится с публикой.
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