Salva Health хочет снизить смертность от рака молочной железы с помощью доступного устройства для скрининга

Шесть лет назад, готовясь к конкурсу предпринимательства в колледжах, Валентина Агудело выявила тревожный разрыв в показателях выживаемости при раке молочной железы между Латинской Америкой и развитым миром: женщины в ее родной Колумбии и на остальной части континента умирают чаще из-за позднего рака молочной железы.