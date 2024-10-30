Salva Health хочет снизить смертность от рака молочной железы с помощью доступного устройства для скрининга

Шесть лет назад, готовясь к конкурсу предпринимательства в колледжах, Валентина Агудело выявила тревожный разрыв в показателях выживаемости при раке молочной железы между Латинской Америкой и развитым миром: женщины в ее родной Колумбии и на остальной части континента умирают чаще из-за позднего рака молочной железы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии