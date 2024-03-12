Роковая ошибка: «новое» семейное фото Кейт Миддлтон с детьми может дорого обойтись королевской семье

Эксперты поймали принцессу на «мошенничестве». Вокруг фото Кейт Миддлтон продолжается скандал LEGION-MEDIAПоявление первого фото Кейт Миддлтон после операции, которого ее фанаты ждали с таким нетерпением, обернулось настоящей катастрофой.
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