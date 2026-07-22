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Регион 29

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Почему в квитанциях бывают неточности

«ЭкоИнтегратор» рассказал, когда необходимо обновлять данные лицевого счета«ЭкоИнтегратор» рассказал, когда необходимо обновлять данные лицевого счетаКвитанция пришла на имя прежнего собственника, человека, которого уже нет в живых или количество людей не соответствует действительности? Такие обращения нередко поступают в адрес регионального оператора «ЭкоИнтегратор».

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