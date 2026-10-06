Информация о наличии топлива на АЗС Северодвинска

Актуальная информация.◾️ ООО «РН-Северо-Запад»АЗС (Ягринское Шоссе, 12) ДТ – есть (ограничение 50 л, в канистры не заправляют) 92 – есть (ограничение 30 л, в канистры не заправляют) Технологический перерыв: 08:00–08:30 (пересменка), 09:00–10:00, 14:00–15:00, 21:00–22:00 ◾️ ООО «Татнефть-АЗС-Запад»АЗС № 307 (ул.
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