Адвоката экс-мэра Ижевска отправили в СИЗО по делу о пособничестве в проведении азартных игр

ИЖЕВСК, 20 января, ФедералПресс. Индустриальный суд Ижевска принял решение о заключении под стражу Наны Парулавы, председателя НО «Коллегия адвокатов Удмуртской Республики «Канон» и бывшего защитника экс-главы города Олега Бекмементьева, по обвинению в пособничестве незаконной организованной деятельности в сфере азартных игр.
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