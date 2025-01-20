Адвоката экс-мэра Ижевска отправили в СИЗО по делу о пособничестве в проведении азартных игр

ИЖЕВСК, 20 января, ФедералПресс. Индустриальный суд Ижевска принял решение о заключении под стражу Наны Парулавы, председателя НО «Коллегия адвокатов Удмуртской Республики «Канон» и бывшего защитника экс-главы города Олега Бекмементьева, по обвинению в пособничестве незаконной организованной деятельности в сфере азартных игр.