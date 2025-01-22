Приход Путина во власть.

РФ. г. Тюмень. ОСОБОЕ МНЕНИЕ ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА , якобы, о боязни Путина его прихода во власть. Пора бы политическим толмачам на ЮТУБ-канале прекратить морочить головы доверчивым гражданам, что Путин, якобы боится, что вскроется правда его прихода во власть.