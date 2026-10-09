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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черкас про 3 поражения СКА в 4 играх: «Тревогу бить не стоит. В атаке клуб играет прилично, а вот в обороне идет не очень хорошо. Команда пропустила 20 шайб за 4 матча – это очень много»

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о результатах команды в сезоне-2026/27. Клуб проиграл 3 из 4 последних матчей и идет 6-м на Западе.

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