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Сийярто анонсировал совещание, на котором обсудят санкции против России

Сийярто анонсировал совещание, на котором обсудят санкции против России

Совещание министров иностранных дел ЕС, на котором обсудят судьбу антироссийских санкций, анонсировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто 25 января в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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