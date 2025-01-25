Сийярто анонсировал совещание, на котором обсудят санкции против России

Совещание министров иностранных дел ЕС, на котором обсудят судьбу антироссийских санкций, анонсировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто 25 января в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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