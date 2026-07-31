Товары на российских маркетплейсах, в первую очередь на Wildberries, за несколько дней подорожали на 10-30%

Масштабные перебои в работе логистической сети Wildberries уже отражаются на ценах товаров. По словам продавцов и покупателей, за последние несколько дней стоимость многих позиций на маркетплейсе выросла на 10–30%, а в отдельных случаях — более чем на треть.
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