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В Екатеринбурге хотят упразднить службу квартальных

В Екатеринбурге хотят упразднить службу квартальных

В Екатеринбурге готовится новая административная реформа. Как стало известно «Новому Дню», городские власти планируют упразднить службу квартальных инспекторов, а вместо нее создать отдел муниципального контроля.

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