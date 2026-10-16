Начало сентября выдалось на удивление щедрым на тепло. Днём столбик термометра уверенно переваливает за двадцать пять градусов, и кажется, будто лето решило задержаться ещё на пару недель.
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