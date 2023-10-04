“Мы победим! ” - мать погибшего бойца СВО присоединилась к добровольческому полку “Башкортостан”

Чтобы попасть на фронт, женщине пришлось выучиться на военного повара.Одна из жительниц Башкирии приняла решение отправиться на фронт после того, как мае прошлого, 2022 года в зоне спецоперации погиб её сын.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии