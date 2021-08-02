Коронавирус: новости сегодня. Пандемия обошлась Москве в 600 млрд, названы люди с повышенной защитой от COVID

Иммунная система человека не может распознать новую мутацию коронавируса Сегодня, 2 августа, — 575-й день с момента нахождения коронавирусной инфекции в Ухани (Китай) и 509-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).