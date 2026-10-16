Украинцы в ужасе от замедления работы системы Starlink на этой неделе.Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность к заключению соглашения, касающегося системы Starlink.
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