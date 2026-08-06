Бойцы железнодорожных войск показали, как разминируют пути в зоне СВО

Шестого августа железнодорожным войскам в России исполняется 175 лет. Сейчас военнослужащие железнодорожных войск занимаются восстановлением и разминированием железнодорожных путей в зоне СВО, а также в приграничных территориях.
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