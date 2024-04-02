Имя: Кэли Фамилия: Рене Полное имя: Кэли Рене Национальность: американец Родилась: 21 июня 1999 г. Страна: США Цвет волос: Блондинка Цвет глаз: Синий Рост: 5,7; 170 см Инстаграм Каэли Рене – @kaeleereneofficial #Kaelee #Rene.
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