Доннарумма будет основным вратарем «ПСЖ». Это решение руководства клуба

«ПСЖ» определился с основным вратарем на следующий сезон. Руководство парижан решило, что первым номером будет Джанлуиджи Доннарумма, положив тем самым конец его конкуренции с Кейлором Навасом, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.