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Вивек Рамасвами снял свою кандидатуру на выборах президента США в пользу Трампа

Вивек Рамасвами снял свою кандидатуру на выборах президента США в пользу Трампа

Считавшийся одним из основных соперников Дональда Трампа внутри Республиканской партии Штатов предприниматель Вивек Рамасвами снял свою кандидатуру и открыто поддержал 45-го президента США в его нынешней предвыборной кампании.

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