Газета: в Ногинске снесен единственный в России храм ПЦУ

Основанием для демонтажа постройки стало давнее решение суда.В подмосковном Ногинске, после двух лет специальной военной операции, после тотального гонения на храмы Украинской Православной церкви и захвата культовых сооружений адептами раскольнической Православной церкви Украины, снесен единственный в России храм ПЦУ.