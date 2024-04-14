Газета: в Ногинске снесен единственный в России храм ПЦУ

Основанием для демонтажа постройки стало давнее решение суда.В подмосковном Ногинске, после двух лет специальной военной операции, после тотального гонения на храмы Украинской Православной церкви и захвата культовых сооружений адептами раскольнической Православной церкви Украины, снесен единственный в России храм ПЦУ.
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