Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Такер Карлсон не смог сдержать смех из-за трусливой позиции Германии по «Северному потоку»

Такер Карлсон не смог сдержать смех из-за трусливой позиции Германии по «Северному потоку»

Американский телеведущий Такер Карлсон не смог сдержать смех во время обсуждения с венгерским премьером Виктором Орбаном трусливой позиции, которую заняла Германия после подрыва «неизвестными» трубопровода «Северный поток».

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