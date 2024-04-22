Дистиллированная «незаконная миграция»

виктор климахин

Пока черножопых чурок шакалов басмачей не будем убивать как бешенных собак без угрызения совести эти шакалы и дальше будут нас из подтишка и внаглую убивать Продажных чиновников министров олигархов полицаев лишать гражданства и тоже вместе с чурками убивать и вешать на фонарных столбах это угроза для России и Россиянам пока не уничтожим черножопых шакалов басмачей