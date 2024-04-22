Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Дистиллированная «незаконная миграция»

Дистиллированная «незаконная миграция»

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Циничные и рассудительные люди грустным голосом говорят: трагедия в Люблино собрала мрачный флеш-рояль миграционной политики России.

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Комментарии
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виктор климахин
Пока  черножопых   чурок  шакалов  басмачей  не  будем  убивать  как  бешенных  собак   без  угрызения совести   эти   шакалы   и  дальше   будут   нас  из   подтишка  и  внаглую   убивать  Продажных   чиновников   министров   олигархов  полицаев   лишать   гражданства  и  тоже  вместе   с  чурками   убивать  и  вешать   на  фонарных  столбах     это  угроза  для   России   и  Россиянам    пока  не    уничтожим   черножопых  шакалов басмачей
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3 час.
Андрей Алферов
А где гневно статьи про понажовщину в Перми? Где заголовки,что Россиянин,что это местный житель, что это НЕ мигрант порезал ножом и скрылся? Где настойчивое и навязчивое упоминание национальности преступника из Перми,как раскручивали недавний АНАЛОГИЧНЫЙ инцидент в Москве? Ну и посмотрим,как массово Пермское преступление будет освещаться в СМИ! Да никак! Заказа нет! Никто проплатит!
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2 час.
213
Травить как тараканов!
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1 час.

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