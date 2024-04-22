ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Циничные и рассудительные люди грустным голосом говорят: трагедия в Люблино собрала мрачный флеш-рояль миграционной политики России.
Дистиллированная «незаконная миграция»
Комментарии
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виктор климахин
Пока черножопых чурок шакалов басмачей не будем убивать как бешенных собак без угрызения совести эти шакалы и дальше будут нас из подтишка и внаглую убивать Продажных чиновников министров олигархов полицаев лишать гражданства и тоже вместе с чурками убивать и вешать на фонарных столбах это угроза для России и Россиянам пока не уничтожим черножопых шакалов басмачей
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3 час.
Андрей Алферов
А где гневно статьи про понажовщину в Перми? Где заголовки,что Россиянин,что это местный житель, что это НЕ мигрант порезал ножом и скрылся? Где настойчивое и навязчивое упоминание национальности преступника из Перми,как раскручивали недавний АНАЛОГИЧНЫЙ инцидент в Москве? Ну и посмотрим,как массово Пермское преступление будет освещаться в СМИ! Да никак! Заказа нет! Никто проплатит!
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2 час.
213
Травить как тараканов!
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1 час.
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