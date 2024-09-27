Содержание задержанных в Крыму

К выводу о раздельном содержании пришли члены Общественной наблюдательной комиссии в ходе рейда. Общественники проверили городской, районный и мировой суды, изолятор временного содержания (ИВС), а также спецтранспорт в Сакском районе.
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