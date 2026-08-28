«Мы слышим ночных дрифтеров, но не слышим догоняющих их патрулей ДПС»: омичи жалуются за мотоциклистов и автомобилистов, гоняющих по ночам без глушителей.
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«Мы слышим ночных дрифтеров, но не слышим догоняющих их патрулей ДПС»: омичи жалуются за мотоциклистов и автомобилистов, гоняющих по ночам без глушителей.
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