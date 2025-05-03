В ГД рассказали, почему в квитанциях ЖКХ по-разному пишут про горячую воду

Названия строки, касающейся горячей воды, в квитанциях за ЖКХ могут различаться — «горячее водоснабжение» или «подогрев ХВС для ГВС», рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов 3 мая РИА Новости.