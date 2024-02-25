Когда эти песни только вышли в свет, вряд ли кто-то мог предположить, что они станут настоящей «русской» классикой! Не по происхождению, разумеется, а по признанию.
«Феличита», «Мама Мария» и еще 8 итальянских хитов
Комментарии
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Светлана Митленко
И это тоже, но все-таки не зря дискотека 70-80-90 пользуется популярностью. Это было время именно красивых мелодий. Кстати, в последнее время именно наша музыка опять обретает музыкальность и смысл.
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3 д.
Владимир Алтайцев
Итальянский язык, как наследник латыни, гораздо более мелодичен.., ЧЕМ ФРАНЦУЗСКИЙ, уж не говоря о об английском языке - грубом языке техники, но не музыки.
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2 д.
Светлана Митленко
Согласна. Кстати. говорят и для изучения языка он весьма легок
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1 д.
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