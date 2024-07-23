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Петербургский дневник

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Расчет САУ «Малка» группировки войск «Центр» уничтожил немецкую PzH 2000 ВСУ

Огонь корректировался с помощью беспилотника Расчёт самоходной пушки «Малка» группировки «Центр» ликвидировал немецкую САУ PzH 2000 украинской армии на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

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