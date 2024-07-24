БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Финнов в седьмой раз назначили счастливыми, но что-то пошло не так. И они, видимо, от счастья стали чаще добровольно покидать сей мир

Финнов в седьмой раз назначили счастливыми, но что-то пошло не так. И они, видимо, от счастья стали чаще добровольно покидать сей мир

Автор:  КОШКИН Счастье было так близко, но что-то пошло не так. Недавно президент Финляндии с гордостью рассказывал о том, что благодаря в том числе и ему, его Суоми уже седьмой раз поднялась на мировую вершину счастья.

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