В Кузбассе начинают готовиться к летним каникулам

Опубликован предварительный график заездов в оздоровительные лагеря. Открыт и набор в школу вожатых. Виктория Милентьева, руководитель образовательного проекта, в студии «Вестей» ответила на следующие вопросы: .
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