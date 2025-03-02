В Ленобласти в понедельник ожидается дождь и мокрый снег

В прибрежных районах сильный порывистый ветер до 15 м/с Как сообщила пресс-служба МЧС Ленинградской области, в понедельник, 3 марта в регионе ожидается облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега.
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