Гитлер даже не догадывался, каким будет позор от многотысячного марша с пленными: для чего на самом деле Сталин сделал столь рискованный шаг

Тот самый "Большой вальс" в котором приняли участие больше 50 000 пленных фашистов вошел в мировую историю как одна из самых больших, неприятных и позорных пощечин для когда-то считавшийся непобедимой армии мира! Как оказалось, ни Гитлер, ни его союзники, ни даже союзники СССР не могли догадаться, для чего Сталин пошел на столь опасный шаг, собрав в одном месте целую армию пленных фашистов.