Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 815 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Фоменков
    Очень занимательная статья! Меня поражает то, с какой покорностью украинцы едут на войну, как терпят все издевательст...Командиры укронац...
  • Evgenija Palette
    КУКУРУЗНИК - НЕ УКРАИНЕЦ.  Это - ЖИД ИЗ КУРСКА, под фамилией ПЕРЕЛЬМУТЕР. Но он долго сидел ПЕРВЫМ у хохлов, и по пол...Нас будут убеждат...
  • Валерий Фоменков
    Смерть бандерью!Командиры укронац...

Гитлер даже не догадывался, каким будет позор от многотысячного марша с пленными: для чего на самом деле Сталин сделал столь рискованный шаг

Гитлер даже не догадывался, каким будет позор от многотысячного марша с пленными: для чего на самом деле Сталин сделал столь рискованный шаг

  Тот самый "Большой вальс" в котором приняли участие больше 50 000 пленных фашистов вошел в мировую историю как одна из самых больших, неприятных и позорных пощечин для когда-то считавшийся непобедимой армии мира! Как оказалось, ни Гитлер, ни его союзники, ни даже союзники СССР не могли догадаться, для чего Сталин пошел на столь опасный шаг, собрав в одном месте целую армию пленных фашистов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Владимир Витковский
... если бы всех положили, то животный страх поселился бы в гейропе на сотни лет...
Ответить
3 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Милица из фильма сбежала из СССР в 1927 году, а не наоборот.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх